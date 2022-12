LIVE | Donorconferentie Oekraïne levert 1 miljard euro op voor noodhulp

Achtergrond Brittney Griner is nu vrij, maar Paul Whelan en anderen zitten nog altijd vast in Rusland

Nu Brittney Griner door de Russen is vrijgelaten, focust de VS zich op andere gevangenen in Rusland. Ruilen is namelijk altijd mogelijk, zo leert het verleden. Als de inzet maar hoog genoeg is.

9 december