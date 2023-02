LIVE | Drie mannen en een vrouw uit Nederland omgekomen, USAR redt elf mensen en hond

Met videoTwee mannen en een vrouw uit Zutphen en een man uit Deventer zijn om het leven gekomen door de aardbeving in Turkije. Dat bevestigen hun familieleden, Buitenlandse Zaken kan dit niet bevestigen. Hoeveel Nederlanders in Turkije nog zijn vermist, is niet duidelijk. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR heeft tot en met woensdag elf mensen en een hond levend onder het puin vandaan gehaald in het rampgebied in het zuidoosten van Turkije. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.