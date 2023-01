LIVE | Duitsland: ‘Als Polen Leopard-tanks wil leveren aan Oekraïne houden wij dat niet tegen’

Dodental protesten Peru loopt op tot 54: demonstran­ten eisen vertrek president

Tijdens protesten tegen de regering zijn donderdag in Peru opnieuw demonstranten hard in botsing gekomen met veiligheidstroepen. In de zuidelijk gelegen stad Arequipa kwam volgens de nationale ombudsman daarbij zeker één demonstrant om het leven en raakten tien mensen gewond. Ook in de hoofdstad Lima vielen gewonden. Al vijf weken eisen manifestanten het aftreden van president Dina Boluarte en nieuwe verkiezingen. Bij de protesten kwamen al 54 mensen om het leven.

20 januari