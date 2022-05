LIVE | Duitsland: ‘Rusland gebruikt honger als oorlogswapen’, Turken blijven bij Navo-blokkade

Aantal vermiste personen in Mexico passeert de 100.000

Meer dan 100.000 personen worden vermist in Mexico. Het aantal vermiste personen in het landelijk register van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Mexico steeg maandag voor het eerst voorbij dit punt. Volgens schattingen zijn sinds de start van de drugsoorlog in het land in 2006 al meer dan 350.000 mensen omgekomen. Vorig jaar waren er in Mexico gemiddeld 94 moorden per dag.

17 mei