LIVE | Duizend gewonde of zieke Oekraïners in EU-ziekenhuizen, meer graanschepen vertrokken uit Oekraïne

comomeer Vakantie Nederlands gezin in Italië eindigt in drama, jongetje (5) zwaarge­wond na aanrijding

De vakantie van een Nederlands gezin dat verbleef aan het Comomeer in het noorden van Italië is op een drama uitgelopen. In de buurt van het bekende meer werd het kindje van het gezin aangereden door een auto. De kleuter raakte daarbij zwaargewond en werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

3 augustus