LIVE | Eén dode en 15 gewonden door raketinslag op ziekenhuis in Dnipro, aanval op Kyiv afgeslagen

Oorlog in OekraïneIn de stad Dnipro is in de nacht van donderdag op vrijdag een ziekenhuis geraakt door een Russische raket. Daarbij zijn volgens Oekraïne slachtoffers gevallen: zeker één dode en 15 gewonden. Op Kyiv zijn ook weer drones en raketten afgevuurd, maar hier hield de luchtverdediging alles tegen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.