LIVE | Eerste schip met graan vertrokken uit haven Odessa, ‘Rusland stuurt veel troepen naar zuiden’

Oorlog Oekraïne‘Als ze zouden winnen, zouden ze meer grondgebied veroveren’, zegt Vadym Skibitsky van de Oekraïense militaire inlichtingendienst. In plaats daarvan verplaatst Rusland nu grote aantallen troepen naar het zuiden om een tegenoffensief in te zetten. Volgens Turkije is het eerste schip met graan vertrokken uit de haven van Odessa. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.