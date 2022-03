LIVE | EU pakt schatrijke zakenlieden rond Poetin aan, Oekraïne meldt negen doden bij aanval op tv-toren

VIDEO Dit gebeurde er vannacht: beschietin­gen gaan door, ‘Rusland klopt bij China aan voor hulp’

Bombardementen gingen afgelopen nacht door. Rond Kiev waren er beschietingen in de noordwestelijke buitenwijken. In de Zuid-Oekraïense stad Mykolaiv zouden negen mensen zijn omgekomen bij bomaanslagen. In de oostelijke regio Donetsk raakten 32 mensen gewond, melden Oekraïense media.

11:19