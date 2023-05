LIVE | Franse media: Oekraïense president Zelensky later op zondag in Parijs verwacht

Oorlog in OekraïneFranse media melden dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky later op zondag in Parijs wordt verwacht. De is nu nog in Aken waar hij in de naam van zijn land de prestigieuze Karelsprijs in ontvangst neemt. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.