LIVE | Gouverneur Loehansk: tienduizenden Russische troepen in aantocht

met video Patrick Lyoya is al de vijftiende zwarte Amerikaan die dit jaar sterft door politieko­gels

De vermeende ‘executie’ van Patrick Lyoya (26) door een agent maakt in de Verenigde Staten veel emoties los. Het is het zoveelste incident waarbij een zwarte arrestant door de politie wordt doodgeschoten. Wat is er veranderd sinds Black Lives Matter?

14 april