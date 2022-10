LIVE | Grote brand uitgebroken na explosie op belangrijke Krimbrug

Justitie Peru: Aangetrof­fen resten zijn van vermiste Belgische toeriste

De stoffelijke resten die 15 dagen geleden werden aangetroffen in een ravijn in het Andesgebergte in Peru zijn wel degelijk van de vermiste 28-jarige Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe. Dat meldt de Peruaanse justitie. De ouders van de vrouw bevestigen het nieuws in een kort persbericht.

7 oktober