LIVE | Grote delen van Californië moeten weer op slot, minister Nieuw-Zeeland stapt op na besmettingen

Het coronavaccin dat door de universiteit van Oxford wordt ontwikkeld, laat volgens de wetenschappers die werken aan het vaccin hoopvolle resultaten zien.Het RIVM houdt het G4-virus waar Chinese wetenschappers voor waarschuwen scherp in de gaten. In de Verenigde Staten zijn mogelijk tienduizenden mensen meer door het coronavirus gestorven, dan officieel gemeld. In drie maanden tijd stierven er 122.300 inwoners meer dan gebruikelijk. Ook vandaag mis je niets met ons liveblog. Het nieuws van de voorgaande dagen vind je hier terug.