LIVE | Grote uitslaande brand in beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame

Update Beelden van beveili­gings­ca­me­ra tonen Assange op skateboard in Ecuadoraan­se ambassade

18:09 Er wordt steeds meer bekend over het verblijf van Julian Assange in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Volgens de ambassade zou hij vanuit daar andere landen bespioneren. Dat zegt de president van Ecuador Lenín Moreno in gesprek met de Britse krant The Guardian. Vandaag werden er beelden bekend van het leven van Assange in de ambassade, onder meer van Assange op een skateboard. De Wikileaks-oprichter zat zeven jaar in de ambassade voordat hij daar afgelopen week werd uitgezet.