LIVE | ‘Hevigste aanval aller tijden’ op Mykolajiv, gewonden na aanval hoofdkwartier Zwarte Zeevloot

Tweede dode door apenpokken in Europa: opnieuw Spaans slachtof­fer van virus

In Spanje is een tweede sterfgeval door apenpokken gerapporteerd, een dag nadat de eerste dode door de ziekte werd gemeld. Eerder vandaag meldde Brazilië al het eerste sterfgeval van apenpokken buiten Afrika. De uitbraak van het virus in Europa vond twee maanden geleden plaats.

30 juli