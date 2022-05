LIVE | Hongarije tegen olieboycot Rusland, Kremlin ontkent plannen voor oorlogsverklaring

Oorlog OekraïneRusland heeft speculaties van de hand gewezen dat het land op 9 mei de oorlog zal verklaren aan Oekraïne. Ook van een nationale mobilisatie zou geen sprake zijn. Ondertussen versterkt Europa zijn sanctiepakket tegen Rusland met een algehele olieboycot. Die gaat over zes maanden in en voor geraffineerde olieproducten over negen maanden. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.