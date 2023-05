LIVE | Inwoners Zaporizja moeten evacueren, eindstrijd om Bachmoet nadert

Het is pas mei, maar Zuid-Fran­se regio verbiedt nu al verkoop zwembadjes vanwege extreme droogte

Een zwembad voor in de tuin kopen, ook een doodgewoon opblaasexemplaar, kan over een paar dagen niet meer in een deel van Zuid-Frankrijk. Het toenemende watertekort noopt tot een verbod. Ook auto’s wassen, de tuin sproeien en het vullen van zwembaden is uit den boze.