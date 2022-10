LIVE | ‘Iran stuurt technici naar Krim om Russen te helpen met drones’

Amalia niet enige bedreigde royal: ‘Konings­huis is symbool dat ze willen ontwrich­ten’

Het nieuws over de bedreiging van Amalia ging de hele wereld over. Dat de kroonprinses niet veilig in haar Amsterdamse studentenhuis kan wonen, is ongekend. Is haar penibele situatie uniek of zijn er meer royals die met serieuze dreiging te maken hebben?

17 oktober