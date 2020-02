LIVE | Japan legt cruiseschip met 3700 opvarenden aan de ketting, eerste Belg besmet

Keniaanse oud-president Daniel arap Moi overleden

6:24 De voormalige dictatoriale president van Kenia Daniel arap Moi is overleden. Moi, die het land leidde tussen 1978 en 2002, was 95 jaar. Hij overleed vandaag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, meldde het kantoor van de huidige president Uhuru Kenyatta.