LIVE | ‘Kiev bestookt met raketten’; Oekraïens leger houdt in het noorden stand tegen grondtroepen; EU kondigt zware sancties aan

Noodbrief / video Politie­bond: ‘Suriname dreigt ten prooi te vallen aan georgani­seer­de misdaad’

De Nederlandse Politiebond (NPB) slaat alarm. Als ons land niet investeert in de Surinaamse rechtsstaat, dreigt het land ten prooi te vallen aan de georganiseerde misdaad. ,,We moeten iets doen, het is nu of nooit”, zegt NPB-voorzitter Jan Struijs.

22 februari