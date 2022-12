LIVE | Kiev meldt nieuwe aanvallen met drones, Russen die vrezen voor mobilisatie mogen uitgezet worden

OORLOG OEKRAÏNE TERUGLEZEN | Zelenski vraagt via Nederland om Duitse Leopard-tanks, ‘Russen kregen instruc­ties via Wikipedia’

Russische soldaten kregen via Wikipedia instructies over hun geweer. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times. En president Zelenski van Oekraïne heeft westerse landen om meer wapens gevraagd.

19 december