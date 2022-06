LIVE | Kiev: ‘Slechts tien procent van gevraagde westerse wapens ontvangen’

oorlog oekraïneOekraïne heeft volgens de regering in Kiev slechts zo’n tien procent van de aan het Westen gevraagde wapens ontvangen. ,,Hoe hard Oekraïne ook probeert, hoe professioneel ons leger ook is, zonder de hulp van westerse partners zullen we deze oorlog niet kunnen winnen”, zei plaatsvervangend minister van Defensie Anna Malyar dinsdag op de Oekraïense televisie. De trage wapenleveringen moeten worden versneld, eiste ze. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.