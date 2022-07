LIVE | Kremlin: Meer gas door Nord Stream 1 zodra turbine is geïnstalleerd

Aantal Nederlan­ders in Belgische cellen met ruim kwart gestegen

Het aantal Nederlandse gedetineerden in gevangenissen in België is in vier jaar tijd met meer dan 25 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische minister van Justitie. In totaal zitten momenteel 363 Nederlanders in de cel bij onze zuiderburen.

