LIVE | Kremlin ontkent beschieting burgerdoelen, Rusland lijkt bezig met voorbereiding ‘beslissende operatie’

- Het Kremlin lijkt alles in gereedheid te brengen voor een ‘beslissende strategische operatie’ in Oekraïne. Dat meldt de toonaangevende Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). De operatie zou in de komende zes maanden plaatsvinden.



- Het dodental in de Oekraïense stad Dnipro door een Russische raketaanval zaterdag is gestegen naar 40. De raket raakte een flatgebouw, waarbij ook 73 gewonden vielen. 39 mensen konden worden gered uit het puin van het gedeeltelijk ingestorte gebouw, onder wie dertien kinderen. De burgemeester van Dnipro zei zondag dat er weinig hoop meer is dat er nog overlevenden onder het puin worden gevonden.