LIVE | Kyiv voor tweede nacht op rij bestookt met Russische luchtaanvallen

Oorlog in OekraïneVoor de tweede nacht op rij is de Oekraïense hoofdstad Kyiv bestookt met Russische aanvallen. In de stad waren volgens burgemeester Vitali Klitschko diverse explosies te horen. Een nacht eerder vielen bij Russische aanvallen op Kyiv een dode en drie gewonden. De Oekraïense strijdkrachten noemden het de grootste aanval sinds het begin van de oorlog. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.