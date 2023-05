LIVE | Kyiv weer onder vuur, na nacht vol Russische drone- en raketaanvallen

Oorlog in OekraïneIn de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn maandagochtend meerdere explosies te horen. Dat komt nadat de stad voor de tweede nacht op rij werd bestookt met Russische drones en raketten. De Oekraïense luchtafweer wist in de nacht van zondag op maandag meer dan veertig Russische drones en raketten uit de lucht te halen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.