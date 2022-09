LIVE | Laatste dag van omstreden referenda in Oekraïne, Russen betalen tot 12.000 euro voor vlucht

Oorlog OekraïneDe meerdaagse referenda in bezette Oekraïense gebieden gaan hun slotdag in. De uitslagen worden mogelijk al vanavond of in de loop van woensdag bekendgemaakt. Russen die de komende dagen nog naar een buitenlandse bestemming willen vliegen, moeten daarvoor diep in de buidel tasten. De ticketprijzen voor een directe vlucht liggen tussen de 800 en 12.000 euro voor een enkele reis. Blijf via het liveblog hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne.