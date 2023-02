LIVE | Londen: ‘Rusland verliest 30 pantservoertuigen tegelijk tijdens mislukte aanval bij Vuhledar’

Oorlog OekraïneRussische troepen hebben volgens inschattingen van de Britse inlichtingendiensten minstens 30 gepantserde voertuigen tegelijk verloren bij een mislukte aanval in de buurt van de stad Vuhledar in de oostelijke Donetsk-regio. Moskou heeft nog niet gereageerd maar Russische militaire bloggers, die vaak zeer kritisch zijn over het verloop van de operaties in Oekraïne, spreken ook over het verlies bij Vuhledar en delen foto’s van het vermeende materieel.Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.