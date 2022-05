LIVE | Macron belt met Erdogan over Navo-toetreding Finland en Zweden, Turkije verzet zich nog

Nieuws/Update Dodental noodweer Canada loopt op tot acht, vele huishou­dens zonder stroom

Het dodental als gevolg van de hevige onweersbuien in het oosten van Canada is gestegen tot ten minste acht. Dat hebben de Canadese autoriteiten zondag bekendgemaakt. De stormen, die zaterdagmiddag meer dan twee uur duurden en de kracht hadden van een tornado, lieten een spoor van vernieling achter in delen van Ontario en Quebec.

23 mei