LIVE | Macron: Frankrijk en China willen oorlog deëscaleren, krijgsgevangenen van Oekraïne én Rusland gemarteld



OORLOG OEKRAÏNEDe Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping gesproken in de marge van de G20-top in Indonesië. De twee leiders zijn “vastbesloten” om de escalatie van de oorlog in Oekraïne te beëindigen, zo meldt Macron na het gesprek.Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.