LIVE | Macron waarschuwt voor escalatie na opmerking Biden over Poetin

Fietser bespuugt dagelijks auto’s van garage, handelaar trakteert hem op nat pak

Op het internet is een filmpje opgedoken waarin te zien is hoe een fietser auto’s bespuugt van een garagebedrijf in Belgisch Limburg. Voor de autohandelaar was de maat na enkele maanden overlast vol. Hij wachtte de boosdoener op met een emmer water en stortte die over hem uit.

23 maart