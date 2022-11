LIVE | Minister Hoekstra in schuilkelder Kiev na luchtalarm, explosies gemeld in meerdere steden

OORLOG OEKRAÏNEMinister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en de delegatie moesten schuilen in een kelder tijdens hun bezoek aan Kiev. Het luchtalarm ging af, omdat zeker twee bommen op het centrum van de stad zijn gevallen. Vorige keer dat Hoekstra op bezoek was in de stad, in mei, moest hij ook de schuilkelder in. De minister is vandaag in Oekraïne om te bespreken wat Nederland voor het land wil en kan doen. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.