LIVE: Minstens twee doden en 24 gewonden door schietpartij Las Vegas

Update Man steekt twee vrouwen dood in Marseille, IS eist aanslag op

0:24 Militairen hebben vanmiddag bij het hoofdstation in Marseille een man doodgeschoten die mensen aanviel met een mes. Twee vrouwen kwamen om het leven. Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Persdienst Amak, de spreekbuis van IS, meldde dat de dader 'een IS-soldaat' was.