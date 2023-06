LIVE | Moeder en dochter (11) gedood in Kyiv, Zelensky en Rutte spreken op Europese top in Moldavië

Oorlog OekraïneBij een nieuwe Russische aanval op Kyiv zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker drie doden gevallen. Onder hen zijn een moeder en haar 11-jarige dochter. En de Oekraïense president Zelensky is donderdag aanwezig op de Europese top in Moldavië. Net als de Nederlandse premier Rutte houdt hij daar een speech. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.