LIVE | Moskou: bijna 200.000 kinderen van Oekraïne naar Rusland gebracht, Boris Johnson spreekt Oekraïense parlement toe

Oorlog OekraïneSinds het begin van de oorlog zijn volgens het Russische ministerie van Defensie bijna 200.000 kinderen en 1,1 miljoen mensen in totaal ‘geëvacueerd’ van Oekraïne naar Rusland. Volgens Oekraïne gaat het om deportaties. De Britse premier Boris Johnson zal vandaag via een videoverbinding het Oekraïense parlement toespreken. De Britten hebben Oekraïne extra militaire steun toegezegd van 300 miljoen pond (357 miljoen euro). Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.