LIVE | Moskou: ‘Kyiv gebruikt graancorridor voor terroristische aanslagen tegen Russische belangen’

Hoe de iconische Birkin Bag de jetset veroverde: ‘Eigenlijk de allerduur­ste luiertas ooit gemaakt’

Jane Birkin, de zondag overleden zangeres en actrice, is naamgeefster van de Birkin Bag, een luxe Hermès-tas die makkelijk meer dan een ton kost en waarvoor je jarenlang op een wachtlijst moet staan. Hoe is die tas ontstaan? En waarom werd hij zo iconisch? Een verhaal over een jetset-item bij uitstek. ,,Eigenlijk is het de allerduurste luiertas ooit gemaakt.”