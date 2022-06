LIVE | Moskou: ‘Oekraïense soldaten die zich overgaven gedood door eigen vuur’

Spanje zindert in heetste lente sinds twintig jaar

Spanje sist, puft en zindert tijdens de heetste lente in minstens twintig jaar tijd. Het Spaanse weerbureau AEMET meldt dat de temperatuur in de Guadalquivir-vallei, Sevilla en de nabijgelegen stad Córdoba zaterdag is opgelopen naar 40 tot 42 graden. Zondag zou het kwik in het zuiden van het land zelfs nog wat verder kunnen stijgen. Lokaal kan dan de 43 graden worden aangetikt.

12 juni