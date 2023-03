LIVE | Moskou onderscheidt straaljagerpiloten die Amerikaanse drone ‘neerhaalden’

- Oekraïense troepen hebben volgens de legerleiding nieuwe Russische aanvallen afgeslagen in de zwaar bevochten stad Bachmoet . Russische eenheden probeerden de ‘tang’ rond de stad te sluiten vanuit het noorden en zuiden, meldde de generale staf in Kyiv woensdagavond.

- Het Britse ministerie van Defensie beschuldigt Rusland van het bewust verspreiden van valse informatie over de geplande levering van uraniumhoudende munitie aan Oekraïne. ,,Dat is een standaardonderdeel en heeft niets te maken met nucleaire wapens of capaciteiten. Rusland weet dit’’, zei een woordvoerder woensdag.