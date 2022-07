LIVE | Moskou vervolgt al 200 oorlogscritici, Russisch parlementslid viert ondanks sancties vakantie in EU

Oorlog OekraïneDe Russische autoriteiten hebben al 200 strafprocedures ingeleid tegen critici van de agressieoorlog in Oekraïne. De meeste procedures zijn volgens mensenrechtenadvocaat Pavel Chikov gebaseerd op de onlangs aangenomen controversiële wet over ‘het in diskrediet brengen van het Russische leger’. Intussen geniet het Russische parlementslid Vladimir Plotnikov ondanks de EU-sancties van een ongestoorde vakantie in Europa.