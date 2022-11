LIVE | Navo-landen bijeen voor spoedoverleg na raket in Polen, artikel 4 niet officieel geactiveerd

Totale leegver­koop in Belgische Ma­kro-win­kels, Nederlands Sligro doet overname­bod

Het Nederlandse bedrijf Sligro heeft een bod uitgebracht op de winkels van het noodlijdende Belgische Makro. Hoeveel geld er is geboden is niet bekendgemaakt. In afwachting van een overname start vandaag een totale uitverkoop in de winkels bij de Zuiderburen.

