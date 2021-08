LIVE | Nederland haalde vannacht ruim 50 mensen weg, vlucht met 180 evacués op weg naar Schiphol

In de nacht van donderdag op vrijdag is opnieuw een Nederlandse evacuatievlucht uitgevoerd vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Daarbij werden 53 passagiers, onder wie één Nederlander, meegenomen. Vrijdagochtend was er een transportvliegtuig met 180 mensen aan boord op weg naar Schiphol. Details over de inzittenden heeft Defensie nog niet. De Duitse publieke omroep Deutsche Welle meldt vandaag in een verklaring dat de taliban een familielid van een van zijn correspondenten in Afghanistan hebben doodgeschoten en een tweede familielid ernstig hebben verwond. Volg de laatste ontwikkelingen hier. Lees hier het vorige liveblog terug.