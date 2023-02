LIVE | Nederlandse F-35's onderscheppen Russische formatie boven Polen, ‘Russisch offensief is begonnen’

- Het gevreesde nieuwe Russisch offensief in Oekraïne is volgens secretaris-generaal van NAVO, Jens Stoltenberg, al begonnen. ,,We zien geen enkel teken dat wijst op dat Poetin zich voorbereidt op vrede.’’



- De Russische strijdkrachten hebben volgens een hoge vertegenwoordigster van het Amerikaanse ministerie van Defensie bij de oorlog in Oekraïne zowat de helft van hun gevechtstanks verloren. Het materiaal is of vernietigd of buit gemaakt door Oekraïners, klinkt het.