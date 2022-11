LIVE | Nieuwe bommen vallen op energievoorziening Oekraïne, graandeal met 120 dagen verlengd

- De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gisteren herhaald dat de explosie dinsdag in het Poolse dorpje Przewodow niet is veroorzaakt door een Oekraïense raket . De Amerikaanse president Biden stelt echter dat Zelenski daar geen goed bewijs voor heeft . De officiële lezing van de VS, Polen en de Navo blijft dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om een Oekraïense verdedigingsraket.

- De graandeal tussen Rusland en Oekraïne is verlengd. De beide landen hebben in het Turkse Istanboel afgesproken nog zeker drie maanden vrije doortocht te gunnen aan schepen met landbouwproducten uit Oekraïne over de Zwarte Zee.

- Vanuit de hele wereld wordt vandaag gekeken naar Amsterdam, waar de rechter om 13.30 uur uitspraak doet in het MH17-proces. De omgekomen 298 passagiers uit het neergeschoten toestel horen bij de eerste groep slachtoffers van de oorlog in Oost-Oekraïne, die in 2014 begon met separatisten in de Donbas. Tegen de vier verdachten in de zaak is levenslang geëist. Lees hier zes vragen en antwoorden: welk bewijs is er tegen verdachten die nooit in rechtbank zijn geweest?