LIVE | ‘Nieuwe raketaanval’ in derde grootste stad Dnipro, Bulgarije zet 70 Russische diplomaten uit

oorlog OekraïneOekraïne meldt een nieuwe Russische raketaanval in Dnipro, de derde stad van het land. Delen van de spoorinfrastructuur en een industrieel gebouw raakten beschadigd. Ook staat een dienstverleningsbedrijf in brand, meldt de gouverneur van de regio Dnipropetrovsk Valentin Reznitsjenko. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.