LIVE | Nog steeds onduidelijkheid over verblijfplaats Wagnerbaas Prigozjin

Het is onduidelijk waar Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin momenteel is. Hij verliet zaterdagavond Rostov aan de Don, na zijn gestopte opmars naar Moskou, maar is sindsdien niet meer gezien. En de president van Litouwen eist dat de Navo haar oostelijke flank versterkt na de opstand van het Wagner-huurlingenleger tegen Rusland. Lees in het liveblog hieronder alles over de oorlog.