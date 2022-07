LIVE | Noord-Korea erkent onafhankelijkheid Donetsk en Loehansk, Poolse postbodes krijgen wapentraining

OekraïneIn Turkije gaan Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties om tafel om te overleggen over export van Oekraïens graan. Samen met Rusland is het land een van de grootste graan-exporteurs. Door de oorlog is er een schaarste ontstaan. Volg alle ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne hieronder.