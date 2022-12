LIVE | Odessa zonder stroom na Russische droneaanval

- Rusland is bezig met de uitbreiding en het moderniseren van zijn nucleair arsenaal, stelt de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin. Zijn uitspraak volgt op een verklaring van de Russische president Vladimir Poetin eerder vandaag dat bij een nucleaire aanval op Rusland ‘hij ervoor zal zorgen dat de aanvaller van de aardbodem wordt weggevaagd.’



Het Russische oppositielid Ilja Jasjin (39) is vrijdag veroordeeld tot 8,5 jaar cel wegens het verspreiden van ‘nepnieuws’ over het leger. Hij besprak in april in een YouTube-filmpje de bevindingen van westerse journalisten over vermeende Russische oorlogsmisdaden in Boetsja en trok de officiële lezing van Moskou in twijfel.