LIVE | Oekraïens leger: twaalf aanvallen afgeslagen in Donbas-regio

Oorlog OekraïneHet Oekraïense leger heeft zaterdag twaalf aanvallen afgeslagen in de Donbas-regio. Daarbij werden acht tanks, vijf artilleriesystemen, negen gepantserde gevechtsvoertuigen en zes drones vernietigd, luidt het zondagmorgen in een update op Facebook. En Zweden en Finland dienen deze week hun aanvraag in om lid te worden van de Navo. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.