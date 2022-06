LIVE | Oekraïense ambassadeur veroordeelt optredens Russische pianist met Nederlands orkest





oorlog oekraïneDe Oekraïense ambassadeur in Nederland is ‘diep teleurgesteld’ over de geplande optredens van het Nederlands Philharmonisch Orkest met de Russische pianist Nikolai Lugansky. ‘Ik vind het diep verontrustend dat iemand als hij mag optreden in Nederland’, schrijft Maksym Kononenko in een vrijdagavond verspreide verklaring. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.