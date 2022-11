LIVE | Oekraïense kerncentrale Zaporizja afgesloten van stroom, werkt nu op dieselgeneratoren

Seoel Al uren voor halloween­dra­ma belden getuigen politie: ‘Mensen kunnen doodge­drukt worden’

De landelijke politie van Zuid-Korea heeft meerdere lokale politiebureaus in Seoel doorzocht in een onderzoek naar de dodelijke halloweennacht van afgelopen zaterdag. Rechercheurs bekijken onder meer de informatie uit elf telefoontjes over extreme drukte, die binnenkwamen voor uiteindelijk 156 mensen werden doodgedrukt in de menigte.

2 november