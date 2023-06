LIVE | ‘Oekraïense kickbokskampioen door Russische granaat gedood bij Zaporizja’

Oorlog OekraïneDe Oekraïense kampioen kickboksen Maxim Bordus is bij gevechten met Russische troepen omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters onder verwijzing naar een website met een lijst van gesneuvelde atleten. Op de officiële website van president Volodymyr Zelensky is een petitie geplaatst met de oproep om de twintiger postuum de titel ‘Held van Oekraïne’ te verlenen. Volgens de initiatiefnemers sneuvelde hij in de zuidelijke regio Zaporizja door een Russische granaat. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.